Musikmagazin 04.09.23 Various Artists

Yo!

Mit "1904", setzen der Beatschmied Georgy Whistler und Rapper D.A.M (Chezz&DAM) ein politisches Statement. Hip Hop wird hier als revolutionäres Sprachrohr genutzt. Wenig Szenetalk, dafür mit Wut gespickte Kritik am kapitalistischen System. Untermauert werden die Inhalte durch Interludes von u.a. Ferat Koçak und Simin Jawabreh. Kompromisslose Inhalte auf flächigen Produktionen mit druckvollen Drums in klassischer Manier.



Gastbeiträge kommen von Shubangi und Yustus Malick. Die Cuts kommen von Maxcarpone und das Mastering von AnalogBox. Das Coverartwork wurde in detailverliebter Arbeit von Skor72 beigesteuert und Julian Kramer zeichnet sich für die Covergestaltung verantwortlich.

Zudem sind mit dabei :

Flitz&Suppe (Keats15), Suff Daddy (Hair of the Dog), Figub Brazlevic & Heliocopta (Untergrund Platin), Eloquent & Wun Two (Notizen eines Mutterf*cks), Otis Ubaka (Stone), Knowsum (Daylight Suite), Farewell (Sapienza), LYFE (dia de praia), Whizz Vienna (ThinKingKitchen) u.a.

Enjoy!

Kefian