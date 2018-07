Musikmagazin 02.07.18 Dezi Belle Rec & VA

yo!

Heute gibt es viele frische und aktuelle Themen aus der Rap - und Beatmakerwelt.

Und Ihr könnt heute gleich 2 x 1 Vinyl aus dem Hause Dezi Belle Rec. gewinnen. Also gut aufgepasst während der Sendung...

Mit dabei sind:

Hentzup (Out of The Blue), Don Phillipe (Hour of Shadow), Ghanaian Stallion (Future Soul), Umse (Durch die Wolkendecke), Bxris Bekka (Clubheimromantik), Tom Doolie (Alpha Waves), Pawcut (God's Plan), Galv & S. Fidelity (Shigeo), Phlow (Connoisseur's Choice) u.a.

Enjoy!

Kefian