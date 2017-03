Musikmagazin 13.03.17 - Watch Beats,Not TV - 17 Uhr

Limitierte Auflage von 350 Stück auf schwarzem Vinyl mit fünf A4 Postern von allen "Weekend Specials". 12 Tracks wurden beigesteuert von Bluestaeb, Suff Daddy, Figub Brazlevic, Brenk Sinatra, Digitalluc, Torky Tork, Burbank & Carver, Kevbeats, Wandl, Dienst & Schluter, Robot Orchestra und Cap Kendricks.

Anfang 2011 is LeBob ein wenig gelangweilt vom üblichen Berliner Party- und Veranstaltungs-Zirkus. Er fragt Suff Daddy, ob er Lust hat, einen Produzentenabend mit ihm zu veranstalten. Neben DJ-Sets von Suff und Bob soll ein Produzent pro Abend die Möglichkeit bekommen, seine Werke vorzustellen.

Nachdem man sich 3-4 potentielle Veranstaltungsorte angeschaut hatte, war schnell klar, dass der „Monarch“ in Kreuzberg der Ort fürs Abnerden sein wird. Am 5. April 2011 findet unter dem Namen „BeatFreaks“ mit V.Rater als Gast die erste Veranstaltung statt. Aus „BeatFreaks“ wurde schnell „BeatGeeks“ und aus dem „Monarch“ ein Wohnzimmer für Fachsimpelei unter Einfluss von Jazz, Beats & Bass. „Von den Heads, für die Heads“ ist das Programm und so ist es nicht unüblich, dass sich DJs und Produzenten mit dem Satz „Bin gerade in der Stadt, habt ihr noch einen Slot frei?“ melden. 2012 stößt Hazeem zu den Geeks. Bisher wurden Platten veröffentlicht, Shirts gedruckt, Künstler vermittelt, viel aufgelegt und vor allem der Spaß am antizyklischen zelebriert.

Watch Beats, not TV!

Zusätzlich gibt es aktuelles von:

Plusma (Gamma EP), Dude26 ("2026"), Echomann & 4Trackboy (Timing und Effekte), Ryler Smith (Freifall EP), Brenk Sinatra & Morlockk Dilemma (Hexenkessel) u.v.a.

Enjoy,

Kefian