Musikmagazin 14.10.22 | Mehr Musik mit Khruangbin, Marisa Anderson, Unloved, Saigon Surf Twist & Soul...

Bunte Natur, bunte Sounds. Heute im Musikmagazin: Ein fröhlicher Mix aus den träumerischen Sounds von Khurangbin, dem zärtlichen Folk von Marisa Anderson und dem bombastigen Weirdo-Pop von Unloved. Als Kleinod des Monats gibt's die Compilation Saigon Surf Twist & Soul (1964-1966) zu hören! Für alles Weitere gilt: Schaltet ein!



Featuring:

Unloved: The Pink Album

muff potter: Bei aller Liebe

Vieux Farka Touré & Khruangbin: Ali

Phương Tâm: Saigon Surf Twist & Soul (1964​-​1966)

Marisa Anderson: Still, Here

Güner Künier: FLEXEL

Lucy Kruger & The Lost Boys: Teen Tapes (for performing your own stunts)

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 11. November um 17 Uhr.