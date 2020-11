Musikmagazin 18.11.20 | Eine Büchse Buntes mit clipping., Xyla, Berke Can Özkan, Anteloper...

Nur Unbekanntes in der Headline? Das muss die Büchse Buntes sein! Bunter denn je - denn Moderator Fabian hat sich im Freundeskreis nach experimenteller aktueller Musik umgehört und viel Resonanz bekommen. Ein breites Programm mit Jazz, Sound Art, Hip-Hop, Ambient. So unverständlich wie sinnlich wie eingängig. Experimentelle Musik aus den Hirnen von Jasmin, Alessia, Jan - letzterer als Neuzugang mit Fabian im Studio.

Und Jan liefert. Natalia Beylis Album The Desire of Huckleberries entführt in rauschend-entrückte Soundlandschaften irischer Provinienz. Berke Can Özkan stellt sein Schlagzeug auf Low Tide and High Tide ganz in den Dienst der sphärischen Klanglandschaft. Und Lésions Graves machen auf I den Metal zur neuen Klassik.

Zeit für Entspannung! Alessia bringt mit Anteloper und Tour Beats Vol 1 eine gleitende wie verschrobene Mischung aus Jazz und Elektronik. Jasmin greift das Eingängige darin auf - Xyla spielt auf Ways Tanzmusik, bei der auch mal ein Waldhorn zu hören ist. Extinction Room mahnen mit Tiersounds das Aussterben der Arten an: Extinction Stories!

Dem Tod nah sind auch clipping. - auf ihrem nächsten sperrigen Horror-Hip-Hop-Album Visions of Bodies Being Burned. Norah Lorway hält auf Future Void meditative Klangebenen dagegen - wenn auch recht dunkle. Den Abschuss markieren aber erst Mouchoir Étanche. Une fille pétrifiée ist ein Mindtrip bekannter wie fremder Geräusche, elegisch wie zerstörend. Lasst euch überraschen, was alles in eine Stunde Musiksendung passt...!

Unsere nächste rocklastige Sendung im Musikmagazin mit Emily und Fabian hört ihr am Mittwoch, den 9. Dezember um 17 Uhr. Die letzte Büchse Buntes des Jahres hört ihr am Mittwoch, den 16. Dezember, 17 Uhr - ebenfalls im Musikmagazin.