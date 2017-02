Musikmagazin 27.02.17 Karriem Riggins & VA 17 Uhr

Karriem Riggins ist als Jazz-Drummer und Hip-Hop Produzent für Künstler wie Common, Kanye West, Erykah Badu, The Roots und Kaytranada bekannt, hat an Alben wie „Black America Again”, „99.9%” und „The Life of Pablo” mitgewirkt. Gegen Kategorisierungen jeder Art wehrt er sich jedoch. „Man muss sich nicht in eine Schublade stecken lassen, es gibt so viele verschiedene musikalische Wege, die man gehen kann“, sagt Riggins.

Auf „Headnod Suite“, seinem zweiten Album auf Stones Throw Records, baut Riggins seinen Status mit 29 lupenreinen Hip-Hop Tracks aus, die nur selten die Drei-Minuten-Marke passieren. Jeder für sich bringt eine swingende Programmierung mit, wie sie nur ein Drummer beherrscht. Denn der Swing ist seine Waffe. Und es gibt immer eine Botschaft zu vermitteln, sei es verbal oder instrumentell. „Headnod Suite hat das Konzept verschiedene rhythmische Ideen miteinander verschmelzen zu lassen“, erklärt Riggins. „Ich wollte die Stärke von Interludes und verschiedene Stile und Harmonien miteinander verbinden.“

Zudem gibt es neues aus dem Hause Daily Concept Dude26 - 2026, neben Classic der Dicke und Brenk Sinatra & Morlock Dilemma (MofoAirlines)

Der Audiobeitrag ist ab morgen 12 uhr hier zu finden!!!

Kefian