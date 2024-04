Schreiend geboren. St. Vincents neues Album ist da

All born screaming.

So heißt das neueste Album von St. Vincent, das am 26. April 2024 erschienen ist. St. Vincent sagt, es sei ihre am wenigsten lustige Platte bisher. Wir hören uns heute im Musikmagazin an, ob auf diesem Album wirklich geschrien wird.

Außerdem: Neues (und fast Neues) von Christine and the Queens, Charli XCX und Domiziana.

Tracklist:

Malena - Domiziana

Warum immer Ich - Souly, Domiziana

rentrer chez moi - Christine and the Queens

New Shapes - Charli XCX feat. Christine and the Queens und Caroline Polachek

Club classics - Charli XCX

B2b - Charli XCX

Broken Man - St. Vincent

Flea - St. Vincent

Big Time Nothing - St. Vincent

Sweetest Fruit - St. Vincent

All Born Screaming - St. Vincent