FRANTIC FREAKSHOW: Utopia - Roskilde 2023

Artist Track Album Label

1. The Stranglers Peaches Rattus Norvegicus United Artists

2. Franz Ferdinand Take Me Out Hits To The Head Domino

3. James Ellis Ford The Yips The Hum Warp

4. James Ellis Ford I Never Wanted Anything The Hum Warp

5. The National Eucalyptus First Two Pages Of Frankenstein 4AD

6. The National Tropic Morning News First Two Pages Of Frankenstein 4AD

7. Busta Rhymes Woo-Hah!! – Got you All in Check The Coming Elektra

8. Loyle Carner Nobody Knows (Ladas Road) Hugo EMI

9. Lizzo Girls Special Atlantic

10. Greentea Peng Dingaling Man-Made Caroline

11. Jockstrap Greatest Hits I Love You Jennifer B Rough Trade

12. Special Interest (Herman´s) House Endure Rough trade

13. Blur St. Charles Square The Ballad Of Darren Parlophone

14. Queens Of The Stone Age Paper Machete In Times New Roman

15. Wu-Lu South feat. Lex Amor Loggerhead Warp

16. Christine And The Queens Marvin Descending Paranoia, Angels, True Love Virgin