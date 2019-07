Frantic Freakshow, Freitag, 19. Juli 2019, 21-22.30 h

Artist Track Album Label

1. Rolling Blackouts Coastal Fever An Air-Conditioned Man Hope Downs Sub Pop

2. Kikagaku Moyo Nana Masana Temples Guruguru Brain

3. Khruangbin Maria Tambien Con todo el mundo Night Time Stories

4. Khruangbin With all the world Hasta el cielo (con todo el mundo in dub) Night Time Stories

5. Clan Caimán Caravana S/t EM Rec.

6. Bombino Akhar Zaman (This Moment) Azel Partisan

7. The Comet is Coming Summon the fire Trust in the lifeforce of the deep mystery Impulse

8. Sons of Kemet My queen is Albertina Sisulu Your queen is a reptile Impulse

9. Black Midi Speedway Schlagenheim Rough Trade

10. Descartes a Kant Until the day we die Victims of love propaganda Cleopatra

11. Parquet Courts Wide Awake Wide Awake Rough Trade

12. Tirzah Do you know Devotion Domino

13. Kamasi Washington Fists of Fury Heaven & Earth XL

14. Iggy Pop The Passenger Lust for life Universal

15. Iggy & the Stooges Gimme Danger Raw Power Columbia

16. Curtis Harding On and on Face your fear Anti