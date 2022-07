FRANTIC FREAKSHOW: Multiversum

Black Midi veranstalten eine atemberaubende Achterbahnfahrt auf ihrem dritten Album „Hellfire“. Der ebenfalls aus London stammende Wu-Lu ist bestimmt kein Dummkopf, auch wenn sein Album „Loggerhead“ betitelt ist, dazu sind seine klanglichen Ansagen zwischen Trip-Hop, Psych-Rock, Post-Punk, elektronischen Sounds und Breakbeatkanonaden zu vielschichtig. Der Finne Jimi Tenor ist auf seinem Neuwerk „Multiversum“ in „Uncharted Waters“ unterwegs und vereint Afrobeat mit Jazz und elektronischem Abenteuertum.

Sinn fürs Explorative beweisen auch Thom Yorke & Jonny Greenwood von Radiohead und Tom Skinner von Sons of Kemet am Schlagzeug als The Smile auf dem Album „A Light For Attracting Attention“, David Sylvian auf der Kollabo-Kompilation „Sleepwalkers“ und die „Pink Dolphins“ des New Yorker DIY-Electronic-Jazz-Duos Anteloper.

Zu hören gibt´s auch Musik vom staubig-rumpeligen Retrofuturismus-Album-Flitzer „Excess“ von Automatic, vom mit Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never aufgenommenen neuen Soccer Mommy-Album „Sometimes, Forever“, von „Turn on the Lights“ von INVSN feat. Dennis Lyxzén (Refused) und obendrauf noch Afterwar-Post-Punk 2.0 von TV Priest..

Playlist: