Mädchenmusik läuft

In dieser Folge von Mädchenmusik werden Frauenstimmen aus der aktuellen Musikszene vorgestellt sowie, neue Alben, neue Stars und auch altbekannte Lieblinge. Viel Spaß, Darling.

Playlist:

Pop Song - Porridge Radio

Born Cofused - Porridge Radio

Give Take - Porridge Radio

A Beast - Maita

Ghost Town - Greentea Peng

She Knows - Hollie Col

Stain - Soccer Mommy

Royal Screw Up - Soccer Mommy

Bloodstorm - Soccer Mommy

7th Dynamic Goo - The Orielles

Bobbi`s Second World - The Orielles

In A Word - I-Taki Maki

Suzan Vega - Walk On The Wild Side