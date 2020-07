Musikmagazin 29.07.20 | Eine Büchse Buntes mit Rosaceae, Loraine James, Quin Kirchner …

In die Büchse tun wir vieles, fast alles, meistens zu wenig, von verräumten Geräuschen und durchsortierten Klängen. Auch dieses Mal kein vollständiges Sortiment. Nach drei Monaten ist Jasmin wieder im Studio, mit Files von Fabian und weiteren MP3s, abspielbereit. Viele Minuten Ambient von KMRU (Peel) und Rosaceae (Efia). Dichte bis lose Jazz-Rhythmen von Quin Kirchner (The Shadows and The Light) und flimmernde Synths von Loraine James (Hmm). Sowie ein bißchen Pop-Appeal mit Animal Collective (Bridge To Quiet).