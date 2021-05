Musikmagazin 30.04.21 | Mehr Musik mit Dry Cleaning, Death from Above 1979, Gaadge, Really From, The Peacers...

Friday we're in love. Emily und Fabian wechseln vom monatlichen Mittwoch zum monatlichen Freitag. Inhaltlich ändert sich nichts. Wir bleiben verliebt in Musik mit Gitarre. Ist auch nicht schwer, wenn zum Beispiel der krachige wie leichte Sound von Gaadge aus den Boxen dröhnt. Yeah? fragt die Band auf ihrem neuen Album und wir sagen mal "Yeah!" Kein schlechter Einstieg. Really From setzen den Soundmix mit ihrer selftitled LP Really From nochmal auf ein anderes Level. Die Freiheit (und die Trompeten) des Jazz vermischt sich hier in frei fließender Form mit Midwest-Emo, Ambient und den komplexen Taktarten des Math Rock. Kaum vorstellbar, wie gut das zusammenpasst! Dry Cleaning versichern uns da. Ihre neue Scheibe New Long Leg kommt fantastisch trocken und groovy wie aus den besten Post-Punk-Zeiten. Da schließen sich Death from Above 1979 mit ihrem vierten Album Is 4 Lovers und basslastigem Desert Rock an. Ganz nach dem texanisch-psychedelischen Garage-Rock der Klassiker 13th Floor Elevators klingt Blexxed Rec von The Peacers. Stilsicher in jedem Fall, wenn auch kein solcher unbekannter Klassiker wie Atlas Sounds psychotrope Kuschelscheibe Let the Blind Lead Those Who Can See but Cannot Feel - exklusiv für euch in unserem bewährten Format der Staubigen Kiste. Und Musiknews gibt's kostenlos dazu. Free the music!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 28. Mai, 17 Uhr.

Die Playlist: