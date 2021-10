Musikmagazin | Playlist | Dienstag 05. Oktober 2021 | 17-18 Uhr

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistern SOJA mit einer frischen und zeitlosen Interpretation von Roots Reggae und haben sich dabei eine internationale Fangemeinde aufgebaut, die ihnen in Karawanen von Stadt zu Stadt folgt. Angetrieben von der schieren Kraft der Verbindung und der Chemie der Band, ist „Beauty In The Silence“ ein dringend benötigtes Gegenmittel für zerrüttete Zeiten, welches viel Wärme, Weisheit und unaufhaltsame Freude in jeden einzelnen Track einfließen lässt. Pippi.

Interpret Album Titel Angels and Airwaves Lifeforms Losing My Mind Angels and Airwaves Lifeforms No More Guns The Vaccines Back In Love City Back In Love City The Vaccines Back In Love City Paranormal Romance Sufjan Stevens A Beginner's Mind Olympus Sufjan Stevens A Beginner's Mind You Give Death A Bad Name Soja Beauty In The Silence It s Funny (ft. Eli Mac and Common Kings) Soja Beauty In The Silence Press Rewind (ft. Collie Buddz and J Boog) Andrea Van Cleef & Diego Potron Safari Station Gang Of Boyz Andrea Van Cleef & Diego Potron Safari Station Rise Above All Gods The Bevis Frond Little Eden Cherry Gardens The Bevis Frond Little Eden You Owe Me The Vaccines Back In Love City Jump Off The Top