Musikmagazin | Playlist | Freitag 04. Oktober 2019 | 17-18 Uhr

Das in Berlin ansässige Duo City At Dark besteht aus der Wiener Künstlerin Laura Landergott und dem aus Tel Aviv stammenden Gitarristen Yair Karelic. Ihre Musik zieht den Hörer mit bewusst reduzierten Beat- und Track Arrangements, den zahlreichen atmosphärischen Soundschichten und der ausufernden Gitarren-Virtuosität stetig in seinen Bann. Wer die beiden bereits live wie zuletzt beim Reeperbahn und Fusion Festival erleben konnte, weiß um das sich umgarnende Zusammenspiel eines ungleichen und doch perfekt harmonisierenden Bandpaares, welches sich mit nahezu amouröser Leidenschaft instinktiv in den Tiefen ihrer Songs und Lyrics zu verlieren droht. Stets am Limit, bereit zum Experiment. Ihre musikalische Vision zelebrieren sie nun in zehn Songs. Hier treffen urbaner Pop auf zeitgenössischen Postpunk, Dark Wave auf Psychedelic Rock. Pippi.

Interpret Album Titel City At Dark City At Dark Tidal Wave City At Dark City At Dark Trash City At Dark City At Dark Freeway Tito & Tarantula 8 Arms to Hold You Love Sane Tito & Tarantula 8 Arms to Hold You Somewhere Between Lilly Among Clouds Green Flash Underneath The Surface Lilly Among Clouds Green Flash Girl Like Me The Murder Capital When I Have Fears Slowdance II The Murder Capital When I Have Fears Feeling Fades blink-182 Nine Darkside blink-182 Nine No Heart To Speak Of Nowfrago Now In Common This Is How I Feel