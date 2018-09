Musikmagazin | Playlist | Freitag 14. September 2018 | 17-18 Uhr

Erreichte ihr Debütalbum „Inside In / Inside Out“ von 2006 erst Ende letzten Jahres fünffachen Platinstatus, veröffentlichen sie nun ihre bereits fünfte Platte „Let‘s Go Sunshine“ – und erhoffen sich davon mit Sicherheit einen ähnlichen Erfolg. Die Rede ist von der britischen Band The Kooks und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem neuen Album an ihren bisherigen Erfolg anknüpfen können, ist gar nicht mal so gering. Denn auf „Let’s Go Sunshine“ zeigen die vier Briten, dass Gitarrenpop noch längst kein Schnee von gestern ist und lassen ihren ganz eigenen Sound in neuem Gewand wieder aufleben. It can't rain all the time, Pippi.

Interpret Album Titel Lilly Among Clouds Aerial Perspective Long Distance Relationship Lilly Among Clouds Aerial Perspective Listen To Your Mama Lilly Among Clouds Aerial Perspective Mother Mother Idles Joy as an Act of Resistance Danny Nedelko Idles Joy as an Act of Resistance June Idles Joy as an Act of Resistance Samaritans Great Lake Swimmers The Waves, The Wake Alone but Not Alone Great Lake Swimmers The Waves, The Wake The Real Work Alkaline Trio Is This Thing Cursed? Pale Blue Ribbon Alkaline Trio Is This Thing Cursed? Goodbye Fire Island The Kooks Let's Go Sunshine All the Time The Kooks Let's Go Sunshine Chicken Bone The Kooks Let's Go Sunshine Tesco Disco