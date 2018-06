Musikmagazin | Playlist | Freitag 15. Juni 2018 | 17-18 Uhr

Nach dem Wintersleep Meisterwerk „Welcome to the Night Sky“ hat Paul Murphy unter dem Namen Postdata 2009 ein Album veröffentlicht, das als intime Miniatur und filigrane Zurückhaltung vornehmlich aus leisen Gitarrentönen bestand. Geprägt von Murphys Trademarkstimme und vor allem einer Atmosphäre voller nachdenklich sinnierender Melancholie war das eine Platte, so simpel, so traurig und so entwaffnend nahbar, dass sie zu Recht eine für sich alleine stehende Ausnahmestellung im Werk des kanadischen Musikers genoss. Knapp ein Jahrzehnt später ist Postdata mit „Let’s Be Wilderness“ vom folkigen Soloprojekt zum voll ausformulierten Band-Format gewachsen. Sehr glücklich damit, Pippi.

Interpret Album Titel Pinkshinyultrablast Miserable Miracles Dance AM Pinkshinyultrablast Miserable Miracles Find Your Saint The Brian Jonestown Massacre Something Else Hold That Thought The Brian Jonestown Massacre Something Else My Poor Heart The Brian Jonestown Massacre Something Else Who Dreams of Cats? Laura Carbone Empty Sea Grace Laura Carbone Empty Sea Cellophane Skin Postdata Let's Be Wilderness Black Cloud Postdata Let's Be Wilderness Erase Your Heart Postdata Let's Be Wilderness Window Clara Luzia When I Take Your Hand Earth-Born Clara Luzia When I Take Your Hand Running Out Clara Luzia When I Take Your Hand Survival