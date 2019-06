Musikmagazin | Playlist | Freitag 28. Juni 2019 | 17-18 Uhr

Kamen im ersten Jahr 1989 noch rund 10.000 Besucher, waren es 1993 bereits 70.000. 2013 nach Veranstalterangaben 127.000 Teilnehmer. Zum Vergleich: Das größte deutsche Rockfestival Rock am Ring zog 2016 die Rekordzahl von 92.500 Personen an. Die Rede ist von den Les Eurockéennes de Belfort, eines der größten Musikfestivals in Frankreich. Das internationale Rockfestival, von seinen Fans nur „Eurock“ genannt, findet jährlich mittlerweile an vier Tagen vom 4. bis zum 7. Juli 2019 statt. Inmitten der Halbinsel am Lac du Malsaucy nahe Belfort ist das Festival umgeben von ruhigem Gewässer und bietet eine traumhafte Kulisse. Gemeinnützig, umweltfreundlich und unabhängig holt Les Eurockéennes die größten Bands und Stars auf die Bühne. Fröhliches Feiern, Pippi.

Interpret Album Titel John Butler Trio Living 2001-2002 Sista John Butler Trio Living 2001-2002 Believe The Smashing Pumpkins Live In Washington D.C Once Upon A Time The Smashing Pumpkins Live In Washington D.C Tonight Tonight Interpol Live on KCRW 02/25/03 Roland Interpol Peel Sessions PDA Slash Made in Stoke 24/7/11 Ghost Slash Made in Stoke 24/7/11 Sweet Child O' Mine Frank Carter & The Rattlesnakes Live at Brixton Academy Vampires Weezer The Lion And The Witch Island In The Sun Weezer The Lion And The Witch Falling For You

https://www.eurockeennes.fr/