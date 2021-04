Am So. 02.05., 20 Uhr, zeigt die Freiburger Tanzcompany VAYA Art of Human Movement ihre für das Kammertheater des E-WERK geplante Premiere von "My Blue is Your Green" coronabedingt als Livestream auf #inFreiburgzuhause.

Die gewohnt energiegeladene Performance von VAYA zeigt das spannende Aufeinander-treffen zweier Frauen, die Freunde, Familie oder ein Paar sein könnten, begleitet von der eigens für dieses Stück komponierten Musik von Adele Madau.

Im Gespräch treffen Konrad (RDL) auf Tina (Halford, Tänzerin und Gründerin von VAYA) aufeinander.

Mehr auf www.infreiburgzuhause.de und www.vayamovement.com