Open-Air-Theateratmosphäre am See bei modernem Tanz

Die beiden international tätigen Freiburger Tanzensembles VAYA Art of Human Movement (Tina Halford/Raul Martinez) und Cia. Nadine Gerspacher präsentieren im August und September die Fortsetzung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen und in Parks in ganz Freiburg.

Zwei abendfüllenden Tanztheaterstücke »My Blue is Your Green« von VAYA und »Non-Upgraded Existence« der Cia. Nadine Gerspacher, die auf der idyllischen Seebühne im Seepark gezeigt werden.

Tanz, Theater, Kultur zu den Menschen bringen :: Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht

Dies Veranstaltung kann dank kulturfördermittel erstellt und gezeit werden.

Freitag, 19 Uhr

Beim Festival "Nexo am See" sind "My Blue is Your Green" (Freitag 19 Uhr, Samstag 21 Uhr) von Vaya und "Non-Upgraded Existence" (Freitag 21 Uhr, Samstag 19 Uhr) von Nadine Gerspacher zu sehen.