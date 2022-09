Tanzen im öffentliche Raum

Nach dem gelungenen Auftakt mit »NEXO am See« (5./6. August, Seeparkbühne) präsentieren die beiden international wirkenden Freiburger Tanzensembles VAYA Art of Human Movement (Tina Halford/ Raúl Martinez) und Cia. Nadine Gerspacher mit dem »NEXO Festival« vom 9. bis 11. September und vom 16. bis 18. September den zweiten Teil der kostenlosen Veranstaltungsreihe von NEXO mit zeitgenössischem Tanz.

In bester Straßentheatermanier auf insgesamt sechs öffentlichen Plätzen und in Parks in ganz Freiburg zeigen die beiden Ensembles gemeinsam mit der spanischen Cía. martaalonsotejada (Marta Alonso Tejada/Pablo Reboleiro Rama) an jedem Festivalabend ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm mit drei Choreografien, die die Vielfalt des zeitgenössischen Tanzes widerspiegeln. Ob man die Aufführungen gezielt besucht oder zufällig an ihnen vorüberkommt, die Intervention im öffentlichen Raum will zum Innehalten, Verweilen und Zuschauen animieren.

EINTRITT FREI! Kein Kartenerwerb, einfach vorbeikommen!

