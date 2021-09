"Non-Upgraded Existence" - Tanztheater von Cia. Nadine Gerspacher

Fünf Tänzerinnen und Tänzer gruppieren sich um einen langen Tisch und wohnen demAbspann der fetten Jahren bei, bis sie der ohrenbetäubende Schrei eines Kindes in eine Artharmonischen Urzustand überführt. Was ist Glück und was macht uns Menschenmenschlich?Nach »The Age of Aquarium« (2019) und »Let it Rain« (2020) zeigt die Cia. NadineGerspacher mit »Non-Upgraded Existence« den dritten und letzten Teil ihrer Trilogie, die sichmit digitalen Technologien und deren Einfluss auf den Menschen auseinandersetzt. Während»The Age of Aquarium« den Fokus auf die trennenden Aspekte moderner Technologie legteund sich »Let it Rain« mit künstlicher Intelligenz beschäftigte, rückt »Non-UpgradedExistence« die Unfähigkeit des Menschen ins Rampenlicht, sich mit seinem Körper und mitseiner Umwelt auszusöhnen. Inspiriert von der globalen Mobilisierung der jungenGeneration gegen die Ausbeutung der ökologischen Ressourcen inszeniert das Stück einEndzeitszenario, das die Rückbesinnung auf menschliche Grundbedürfnisse wie Liebe, Näheund ein soziales Miteinander als unablässlich erscheinen lässt. In gewohnter Manier inszeniert die Cia. Nadine Gerspacher ein multimediales, von kraft-vollem Tanz und akrobatischen Elementen geprägtes Tanztheater.

PremiereDO 09.09.2021| 20.00 Uhr

Weitere Aufführungen FR 10.09. || SA 11.09. | 20.00 Uhr SO 12.09. | 19.00 Uhr

