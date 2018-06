Nationalismus - Nein Danke!

Europa erlebt gerade eine Renationalisierung seiner Politik bislang vor allem auf dem Rücken von MigrantInnen. Die BürgerInneninitiative Pulse of Europe (Puls Europas), die nun wieder verstärkt gegen den aufkommenden Neonatiobnalistischen Zeitgeist demonstrieren will. Europa brauche auch wieder Visionen, meint Marco Jansen vom Pulse of Europe aus Lörrach, ein gestärktes Parlament und Kompetenzen beispielsweise auch im sozialen Bereich. Am Kommenden 1. Juli demonstriert der Pulse of Europe wieder unter anderem auf der Europabrücke bei Weil und auf dem Augustinerplatz in Freiburg, jeweils um 14 Uhr. Mensch kann mitdemonstrieren und auch mitdiskutieren.