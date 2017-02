Pro Europäische Versammlung jeden Sonntag um 14 Uhr am Augustinerplatz

Zum 6. Mal ruft die überparteiliche Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ am Sonntag zu einer Versammlung auf dem Augustinerplatz in Freiburg auf. Am letzten Sonntag haben sich etwa 500 Menschen angeschlossen. Wie in zahlreichen anderen Städten soll auch in Freiburg jeden Sonntag bis zu den Wahlen in den Niederlanden im März um 14:00 Uhr auf dem Augustinerplatz die europäische Flagge gezeigt werden. Wir haben mit Moritz Pohle und Markus Meyer von pulse of europe über das Projekt und die Frage, ob die EU nicht nur einigen privilegierten Deutschen nutzt, gesprochen.

11:05

Direkt im Anschluss an das Gespräch kritisierte RDL Redakteur Michel, dass das Spardiktat, das insbesondere Deutschland zahlreichen anderen europäischen Ländern aufzwängt und auch die Schaffung von Fluchtursachen bei "pulse of europe" offenbar zu kurz kommen. 1:42