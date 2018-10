Naumburg: rechte Jugendliche stoßen Journalisten ein Messer in den Bauch

Das Naumburger Tageblatt meldet einen Angriff rechtsradikaler Jugendlicher auf einen seiner freien Mitarbeiter. Am Freitagabend kam Klaus Peter Krümmling vom Einkauf und stieg in sein Auto. Als er losfahren will sieht er, dass sich drei Jugendliche vor seinem Wagen aufgebaut haben. Einer zeigt den Stinkefinger und spuckt nach dem Wagen. Als Krümmling aussteigt fliehen die Jugendlichen zunächst. Der Journalist läuft ihnen aber hinterher, um sie zur Rede zu stellen. Als er sie einholt zeigt einer der Jugendlichen den Hitlergruß und ein anderer stößt ihm ein Messer in den Bauch. Die Stichwunde ist 6 cm tief. Der Journalist befindet sich noch im Krankenhaus.