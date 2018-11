NAZI - Demo in Basel

Tobias Steiger (PNOS) und Eric Weber (Volksaktion) planen am 24. November 2018 auf dem Messeplatz in Basel eine Platzkundgebung "gegen den UNO-Migrationspakt". Auftreten sollen unter anderem der Münchner NPD-Stadtrat Karl Richter sowie Erics angeblicher "best friend", der französische Faschist Jean-Marie Le Pen. Dieselben Redner waren bereits Beginn Februar 2016 an die (gescheiterte) PEGIDA-Demo eingeladen. Steiger und Weber erhoffen sich, insgesamt 500 stramme rechte Rassist*innen auf dem Messeplatz zu vereinen. Für den "Schutz der Kundgebung" sollen die gewaltbereiten Machos des PNOS-Ahnensturms sorgen. Angekündigt hat sich ebenfalls die Nationale Aktionsfront, welche keinen Hehl aus ihrer nationalsozialistischen Gesinnung macht.

Kundgebung der Nazis stören - Gemeinsame Anreise aus Freiburg

Samstag, 24.11.18 um 09:45 Uhr Hauptbahnhof Freiburg Gleis 4