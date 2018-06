Neuer spanischer Regierungschef Sanchez bringt frischen Wind

Der neue spanische Regierungschef Pedro Sánchez hat nun ein signalträchtiges Kabinett zusammengestellt. Es ist betont proeuropäisch, mit starken Frauen und mit einer klaren Botschaft der spanischen Einheit an die katalanischen Separatisten. Sanchez hat nur MinisterInnen ernannt, die seiner Partei (PSOE) angehören oder dieser sehr nahestehen. Das 16-köpfige Kabinett besteht mehrheitlich aus Frauen.

Besonders die Wahl von Nadia Calviño als Wirtschaftsministerin und Josep Borrell als Außenminister ist ein Zeichen an und für Europa. Calvino war Generaldirektorin für Haushalt der europäischen Kommission. Borell war 2004 bis 2007 Präsident des Europaparlaments. Seine Ernennung ist außerdem auch ein Signal an die Separatisten in Katalonien: ist ein wichtiges Mitglied der Katalanischen Zivilgesellschaft (SCC), die in den vergangenen Monaten mehrmals Hunderttausende für die Einheit Spaniens auf die Straßen brachte.

Auch im Sozialen bringt Sánchez frischen Wind. Der neuen Arbeitsministerin Magdalena Valerio kommt die Aufgabe zu, die von der Regierung Rajoy für Staatsanleihen belastete Rentenkasse zu sanieren und das Rentensystem zu reformieren. In den letzten Monaten kam es zu Protesten, weil die Anpassung an die Inflation abgeschafft worden war.





