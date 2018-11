"Nicht mehr stumm sein wollen - Präsenz zeigen"

In vielen Städten in Österreich und Deutschland bilden sich neue 'Omas gegen Rechts' Gruppen. Seit Oktober gibt es auch hier in Freiburg eine solche Gruppe, die gegen Rechtspopulismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit angehen will. Ich habe mit Mit-Initiatorin Traute Hensch gesprochen; über die Motivation aktiv zu werden, Gewalt gegen Frauen und deren Instrumentalisierung von Rechts und bisherige und kommende Aktionen.