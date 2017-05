NSU-Prozess: Dependente Persönlichkeitsstörung?

Beim NSU-prozess am Oberlandesgericht in München wurde letzte Woche nur an einem Tag verhandelt. Geladen war der Prof. Joachim Bauer aus Freiburg, der sein psychologisches Gutachten zu Beate Zschäpes Schuldfähigkeit abgegeben hat. Er hatte Gelegenheit, 14 Stunden mit der Angeklagten zu sprechen. Zu welchem Urteil Bauer kommt, welchen Einfluss sein Gutachten auf das Prozessgeschehen haben wird und warum Richter Götzel 4 Verhandlungstage abgesetzt hat, darüber sprach Daniel Jörg von Radio Lotte aus Weimar mit Prozessbeobachter Fritz Burschel.

Den Beitrag könnt ihr auf der Website von Radio Lotte nachhören.