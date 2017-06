NSU-Prozess: Das Schweigen der Mutter

Im Münchner Oberlandesgericht geht der NSU-Prozess langsam aber sicher seinem Ende entgegen. Mehrere Verhandlungstage fanden in den letzten zwei Wochen statt. Am 24. Mai war Beate Zschäpes Mutter zum zweiten Mal ins Gericht geladen. Sie traf dort keine Aussage, brachte aber ein Protokoll einer früheren Befragung durch die Polizei mit. Weiter ging es dann am 30. Mai. Der psychiatrische Gutachter Henning Saß war hier wieder ins Gericht geladen. Die Verteidigung der Angeklagten versucht seit langer Zeit diesen Mann und seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Schließlich ging es nochmal um Ralf Wohlleben und die Tricks seiner Verteidigung.

Fritz Burschel, Korrespondent von Radio Lotte aus Weimar im NSU-Prozess, war in München vor Ort und berichtete über die Geschehnisse im Gericht.

Den Bericht könnt ihr auf der Website von Radio Lotte nachhören.