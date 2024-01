Oh Happy Gay - Die schwule Show bei RDL im Januar 2024

Cover Lisa F. Olsen - I Kissed A Boy - Dacre

U.a. zu Gast ist Schriftstellerin. Bereits in ihrer frühesten Jugend hat Lisa F. Olsen, das Schreiben von Geschichten für sich entdeckt und schreibt seitdem vorwiegend Texte, in denen sie am liebsten die Liebe zwischen zwei Männern thematisiert. Außerdem ist es der Autorin, die zeitgleich Psychologie studiert, ein großes Anliegen, vor allem die tiefgreifenden Gefühle der Protagonisten, die persönliche Entwicklung, aber auch die vorliegenden Situationen so realistisch wie möglich wiederzugeben. Im exklusiven Interview mit zusätzlichem Hörbuchausschnitt machen wir uns ein Bild von "Dacre" und "Cap", den beiden Hauptprotagonisten.

Live im Studio ist die Freiburger Autorin. Die gebürtige Rheinländerin ist seit ihrer Jugendzeit bereits buchbegeistert schrieb auch damals schon. Dennoch gewann nach dem Abitur der mit der Journalistik konkurrierende Studienwunsch der Medizin das Rennen. Seit 2016 wohnt sie in Freiburg und arbeitet als Hausärztin und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Während der Coronapandemie hat sie das Schreiben wiederentdeckt - zuerst als Möglichkeit der Aufzeichnung und Verarbeitung von Erfahrungen, später dann „einfach“ um der Erzählung erzählenswerter Geschichten wegen. Seitdem wurden im Himmelstürmer Verlag 3 Bücher veröffentlicht („Judys langer Weg ins Pink Paradise“, „Wachgeküsste Prinzen muss Mann lieben“ und „Wiedersehen im Men´s Inn“) und ein viertes erscheint schon nächsten Monat.

Spannenderweise sind diese Bücher keine simplen Romane, sondern drehen sich um schwule Figuren, die sich - formulieren wir es ´mal jugendfrei - eben nicht aufs Händchenhalten und Busserln beschränken.

Für welches Publikum die Bücher gedacht sind und ob es bei Literatur auch so etwas wie beim Film die FSK-Klassifizierung gibt... Das erfahren wir direkt von der Autorin.

Am Donnerstag, 04.01.2024, 19.30h sowie Freitag, 05.01.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Ab Donnerstag, 04.01.2024 ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.