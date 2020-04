Oklahoma City Massenmord durch rechtsterroristische "Libertarians"

Die Vorläufer und "Bildungs"Elemente der New Libertarians die auch als Boston Tea-Party oder heutige Trumpisten unterwegs waren/sind , hatten in den frühen 1990er ihren ersten Höhepunkt im Bombenanschlag von Timothy V. und wenigen Helfern auf das Bundesgebäude in Oklahoma City am 19.April 1995.

Das rechte Terrorattentat forderte das Leben von 168 Menschen darunter 19 Kindern.

Gerechtfertigt mit dem Vorwand der Stürmung 1993 des Gelände eine rechtsesoterischen Sekte in Waco durch Bundesbehörden betonte und appellierte der Terrorist Timothy V. immer wieder gerade den Vorbildcharakter für rechte Kleinstgruppen, später auch lonewolf genannt, dem Staat und den Bevölkerung maximale Angst ein zu jagen zu können. Ein rolemodel, das sich auch djihadistische Zellen spiegelbildlich zum Vorbild nahmen.

Hier die seinerzeitige Reaktion bei RDL Aktuell

