Oliver Scheidies - ICH BIN

Eva hatte den Freiburger aus Hamburg (oder umgekehrt) zu Gast im Studio, um mit ihm über sein erstes Album zu schnacken, das am 09.07. erscheinen wird. (Album Release Konzert am 9. Juli 2021, 20 Uhr, Im Cafe am Hebel, in Schopfheim.)

Hier der Pressetext dazu:

Der Gitarrist, Sänger und Liedermacher Oliver Scheidies präsentiert sein Debutalbum "ICH BIN". In seinen Texten spiegelt Ernstbold Scheidies unsere moderne Gesellschaft mit so viel geistreichem Wortwitz und philosophischer Tiefgründigkeit,

daß man zugleich lachen und weinen möchte.

Mit übersprudelnder Lebensfreude löst er singend die Oberflächenkruste der Scheinheiligkeit und entblößt die offenen Wunden der menschlichen Seele. Unverblümt und schonungslos tut er das, aber immer mit einem liebevoll zärtlichen Blick auf unser menschliches Stolpern. Denn in diesem "Zeig deine Wunde" liegt schon das Wunder der Vergebung, das ICH BIN.

Dass diese " abgrundtief lustige Poesie" von Scheidies mit rollenden Beats, spannungsreichen Arrangements und teilweise auch rockig, bluesigen Kompositionen daherkommt, ist schon unverschämt reizvoll. Denn seine groovende Band die "Kapelle für alle Fälle" sorgt unweigerlich für gute Laune. Der Kapellensound von Oliver Scheidies ist genreübergreifend, mal klingt es rockig bluesig à la americana, mal geht es mehr in Richtung Indie, Folk und SingerSongwriter.

Produziert haben das ICH BIN Album Oliver Scheidies und Benjamin Riesterer, der auch Akkordeon, Wurlitzer und Hammondorgel spielt. Letzterer ist ebenfalls verantwortlich für den hochwertigen und frischen Klang der Aufnahmen, die in den TONPONY Studios bei Freiburg stattgefunden haben.



Ein beachtliches Debutalbum eines liedermachenden Ernstboldes, von dem man noch viel zu erwarten hat.