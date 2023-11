Oliver Scheidies: Karussell - Teil 2

Oliver Scheidies, der "Troubadur" aus Freiburg hat am 14. September ein neues Album veröffentlicht. Sein Fünftes insgesamt und das zweite, das über das Label veröffentlicht wird. Karussell heißt es und für Scheidies ist es sein selbsternanntes Meisterwerk. Wieso er das denkt, das könnt ihr in den beiden Sendungen aus seinem Mund hören. Auf jeden Fall ist es ein Ozeanalbum geworden: in Wellen, jazzig, in eine andere Raum-Zeit-Ebene katalputierend.

Im zweiten Teil geht es u.a. um Karussell-Lieder, die lang sind, weil sie lang sein wollen. Die einzigartigen Studioaufnahmen und Auftragsarbeiten.

Live spielt er am 04.11. ein Sofakonzert in Laufen.