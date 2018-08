ORF will abgesetzte Doku über schwarze Menschen in Wien nun doch senden

Der öffentlich rechtliche ORF hatte die Doku über das Leben von Menschen mit Schwarzer Hautfarbe in Wien bestellt und die Sendung bereits für kommenden Sonntag angekündigt. Doch dann stand statt der Sendung „Schwarz in Wien – Von Soliman bis Alaba“ plötzlich die Doku „Der Wiener Heurige“ über Weinwirtschaften in Wien im Programm. Dem Gestalter der Doku Thaddäus Podgorski junior wurde lediglich mitgeteilt, dass die Bildsprache der Doku nicht zum Format der Sendung „Österreich-Bild“ passe. Er solle den bereits abgenommenen Film noch einmal überarbeiten ohne dass ihm genauer mitgeteilt wurde, was und wie zu überarbeiten sei.

Nach Kritik will der ORF die Doku nun doch bald zeigen. Ein Sendeplatz werde noch gesucht. Der Film hätte nicht zur „Anmutung und Bildsprache der Programmleiste“ gepasst. Die Doku besteht aus Interviews mit schwarzen Menschen, die zum Teil seit Generationen in Wien leben und über Diskriminierung berichten. Wie gesagt, wegen der Programmleiste passte das nicht in die Sendung „Österreich-Bild“.