Organisation "Jugendliche ohne Grenzen " fordert Bleiberecht für alle!

Die Gala mit der Negativ Wahl der "Abschiebeminister "ist der Höhepunkt der diesjährigen Konferenz von JoG, zu der seit Samstag 70 geflüchtete

Jugendliche aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengekommen sind, um ihre Forderungen nach

Bleiberecht, Teilhabe und besseren Bildungsmöglichkeiten an die Innenministerkonferenz (IMK) zu

richten.

„Die Innenminister reden immer viel von Integration, gleichzeitig sind sie aber dafür

verantwortlich, dass wir keine Chance auf Bildung und Teilhabe bekommen und viele von uns

ständig von Abschiebung bedroht sind“ erklärte Nelli Foumba, Sprecher von JoG, in Dresden. „Wir

fordern ein Bleiberecht für alle und gleiche soziale Rechte, weil auch wir Teil dieser Gesellschaft

sind!“

Am Sonntag protestierten bereits 700 Personen gemeinsam mit JoG auf einer

Demonstration gegen die heute beginnende IMK. Hauptforderungen waren ein sofortiger

Abschiebungsstopp nach Afghanistan, Zugang zu Sprachkursen und Bildungsmöglichkeiten für alle

Flüchtlinge und ein Ende der Desintegrationspolitik.