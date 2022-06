Our Voice am 01.06.2022

Heute bei Our Voice kommt ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen in Kontakt mit zwei Podcastmachende: Bijan und Pardis. Bijan macht den „Undisturbed“ und Pardis, den Podcast „dichlieben“. Beide sind Teil des Netzwerks Medien.vielfalt!

Am Freitag, den 27. Mai, fand im Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche „ABC“ eine Veranstaltung zum Thema „Die Würde jesidischer Frauen – eine Veranstaltung für Frauen“. Darüber, was in dieser Veranstaltung passiert ist, berichten wir in dieser Sendung.

Gestern zeigte der AKA Filmclub zwei Kurzfilme zum Thema Flucht und Migration, unter anderen den Film „Voices from the camp“, in welchem Emmanuel, Mitglied von Our Voice spielt. Nach der Vorführung gab es eine Diskussion. Ein Stück davon hören wir in dieser Sendung.

Außerdem erfahrt ihr mehr über den Kikaffee, ein neues Angebot von Zusammenleben eV.

Schaltet ein!