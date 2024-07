Permanent Grooves am Sonntag, 07. Juli 2024, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Anfang Juli 1984 war in den britischen Clubs natürlich auch die in diesem Jahr weltweit meistverkaufte Single zu hören - Prince wurde mit seiner Nummer "When Doves Cry" aus dem Album Purple Rain endgültig zum globalen Phänomen. Neu auf den Playlists fanden sich auch Ollie & Jerry mit ihrer Maxi-Single "Breakin'", dem Titelsong des nächsten erfolgreichen Musikfilms aus den USA, der im Sommer '84 auch in Europa zum Blockbuster wurde.