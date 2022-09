Permanent Waves am Sonntag, 04. September 2022, 20 Uhr

„Rock-Bilanz – Das Album“ Ein Rückblick auf die legendäre DDR-LP-Reihe, die in den 80er Jahren die grössten Erfolge der Ostrock-Szene präsentierte. Heute geht es in der 9. Folge in das Jahr 1985 - mit neuen Bands wie Jessica oder Lucie und den Erfolgen der arrivierten Stars wie Karat und City. Der Überrachungshit des Jahres kam aber von einer Amateur-Gruppe: Perl konnten mit ihrem Song "Zeit, die nie vergeht" in allen Wertungssendungen des Rundfunks den ersten Platz erobern.