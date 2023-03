Permanent Waves am Sonntag, 05. März 2023, 20 Uhr

„Rock-Bilanz – Das Album“ Ein Rückblick auf die legendäre DDR-LP-Reihe, die in den 80er Jahren die Entwicklung der Ostrock-Szene dokumentierte. Heute geht es in das Jahr 1988, in dem mit "Feeling B" die erste DDR-Punk-Band auf der Rock-Bilanz und zuvor auch auf einer legendären "Kleeblatt"-Ausgabe der staatlichen Plattenfirma Amiga mit weiteren sogenannten "Anderen Bands" zu hören war. Der Pop-Hit des Jahres kam von Rockhaus - und auch die DDR-Heavy-Metal-Szene war im Vorwendejahr prominent vertreten.