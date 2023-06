Permanent Waves am Sonntag, 11. Juni 2023, 20 Uhr

„Rock-Bilanz – Das Album“ Ein Rückblick auf die legendäre DDR-LP-Reihe, die in den 80er Jahren die Entwicklung der Ostrock-Szene dokumentierte - und die laut zu Ende ging. In der heutigen letzten Ausgabe der Reihe gibt es den zweiten Teil des Wende-Jahrgangs 1989 mit den wichtigsten "Anderen Bands" und jeder Menge Vertreter der Heavy Metal-Szene der DDR, die in der Rock-Bilanz '89 auf der 2. Platte des Doppel-Albums vertreten waren: Mit dabei sind die Skeptiker, Sandow, Rochus, Charlie, AG Geige, Feeling B, Doctor Rock und Deka Dance, die mit ihrem Album "Happy Birthday" in der Wahl zur LP des Jahres den 2. Platz hinter Silly und "Februar" erreichten.