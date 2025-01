Permanent Waves am Sonntag, 05. Januar 2025, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Januar 1985 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Das neue Jahr beginnt mit einem überraschenden Erfolg der Glam-Rocker von The Sweet, die mit einem Megamix ihrer Hits fast an der Spitze der Charts landen konnten. Erfolgreiche Alben kamen vor 40 Jahren derweil von The Smiths und der einflussreichen US-Punk-Band Hüsker Dü - sowie von Adrian Sherwoods On-U Sound Label, das die erste Ausgabe der legendären "Pay It All Back" - Reihe veröffentlichte.