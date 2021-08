Permanent Waves am Sonntag, 08. August 2021, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem August 1981 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts, die seit 1980 die Erfolge unabhängiger Plattenfirmen dokumentierten. Im Sommer vor 40 Jahren gab es den ersten Chart-Erfolg für die legendäre Londoner Mod-Band The Action, deren Songs aus den 60er Jahren dank einer Wiederveröffentlichung auf dem kleinen Edsel-Label viele neue Fans bekamen. Zeitgenössische Indie-Töne kamen derweil von Hazel O'Connor, UB 40, Modern English und The Birthday Party - und von der Punk-Band Anti-Pasti, die mit ihrer Debut-LP gleich Platz 1 der Charts belegen konnte. Und dann gibt es es da noch ein ganz besonderes und folgenreiches Jubiläum: in den USA ging am 1. August 1981 mit MTV der erste Musikvideokanal auf Sendung...