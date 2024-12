Permanent Waves am Sonntag, 08. Dezember 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Dezember 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Eine der erfolgreichsten Singles des Jahres kam von Adrian Sherwood und Keith LeBlanc: Die beiden Hip-Hop und Elektro-Pioniere präsentierten unter dem Motto "Support The Miners" eine hörenswerte Benefiz-Single zu Gunsten der streikenden britischen Bergarbeiter. Aus der Londoner Psychobilly-Szene kam derweil das erste Live-Album der "Stomping At The Klub Foot" Reihe - und die Toy Dolls vezeichneten mit ihrer neu aufgelegten Mitgröhl-Hymne "Nellie The Elephant" den letzten Nummer-1-Hit des Jahres.