Permanent Waves am Sonntag, 10. November 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem November 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Vor 40 Jahren gab es bei den Indie-Singles gleich drei Nummer-1-Hits: Neben den Red Guitars und der New Model Army erreichten auch Depeche Mode mit ihrer neuesten Single die Spitze der Charts - ebenso wie The Smiths, deren erste Compilation-LP "Hatful Of Hollow" zur meistverkauften LP des Monats wurde. Erfolgreiche Debuts kamen derweil von The Men They Couldn't Hang und von The Jesus And Mary Chain, deren einzige Indie-Veröffentlichung im Februar '85 ebenfalls Platz 1 erreichen sollte.