Permanent Waves am Sonntag, 12, Juni 2022, 20 Uhr

„Rock-Bilanz – Das Album“ Ein Rückblick auf die legendäre LP-Reihe, die in den 80er Jahren die grössten Erfolge der Ostrock-Szene präsentierte. Heute in der 6. Folge: 1983 / Teil 2 mit den Puhdys, die mit ihrem mit NDW- und New-Wave-Elementen vollgepackten Album "Computerkarriere" so manchen Kulturfunktionär und Musikjournalist erschreckten und dabei die erfolgreichste Platte ihrer Karriere ablieferten. Ebenfalls auf der hörenswerten Playlist des Jahrgangs '83: City, Berluc, Cäsars Rockband, Karat, City, Scheselong. Keks und Stern Meißen.