Permanent Waves am Sonntag, 9. Januar 2022, 20 Uhr

Anfang 1982 erschien in der DDR mit „Rock-Bilanz ’81 – Das Album“ die erste Ausgabe der legendären LP-Reihe, die bis 1990 im Jahresrhythmus die grossen Erfolge der Ost-Rock-Szene in Form eines Doppelalbums präsentierte und dabei die Entwicklung der DDR-Musikszene der 80er Jahre dokumentierte. Zum 40. Jubiläum gibt es ab heute im Wechsel mit dem monatlichen Rückblick auf die UK Indie Charts des Jahres 1982 an jedem 4. Sonntag die Highlights der Reihe zu hören, ergänzt mit den besten Tracks aus den Wertungssendungen des DDR-Rundfunks. Heute in der ersten Folge: Alte Hasen, neue Wellen - die ersten Ost-Hits des Jahres 1981 mit den Puhdys, City, Keks, Metropol, Dialog, Prinzip, der Gaukler Rock Band, Ute Freudenberg und der Familie Silly.