Permanent Waves am Sonntag, 6. Februar 2022, 20 Uhr

„Rock-Bilanz – Das Album“: vor 40 Jahren erschien in der DDR die erste Ausgabe der legendären LP-Reihe, die bis 1990 im Jahresrhythmus die populärsten Gruppen und erfolgreichsten Hits der Ost-Rock-Szene in Form eines Doppelalbums präsentierte und dabei die Entwicklung der heimischen Musikszene der 80er Jahre dokumentierte. Bei den Permanent Waves sind jetzt alle 4 Wochen die Höhepunkte der Reihe zu hören - heute in der 2. Folge kommen die restlichen Hits des Jahres 1981 von erfolgreichen Bands wie Karat, Berluc, Transit und Karussell sowie den Magdeburg-Klassiker "Vorsicht Glas", der nach einem kollektiv gestellten Ausreiseantrag der Band und dem folgenden Lizenzentzug mit einer Nummer der Stern-Combo-Meissen ausgetauscht wurde.