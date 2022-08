Permanent Waves am Sonntag, 07. August 2022, 20 Uhr

„Rock-Bilanz – Das Album“ Ein Rückblick auf die legendäre LP-Reihe, die in den 80er Jahren die grössten Erfolge der Ostrock-Szene präsentierte. Heute in der 8. Folge: 1984 / Teil 2 mit erfolgreichen Rundfunk-Hits von Karat, City, Possenspiel, Wahkonda, Pond und Babylon - und einigen Live-Tracks vom Rock für den Frieden Konzert im Berliner Palast der Republik, das in Auszügen auch in diesem Jahr als erfolgreiches Amiga-Album veröffentlicht wurde.