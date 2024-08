Permanent Waves am Sonntag, 18. August 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem August 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Die erfolgreichste LP vor 40 Jahren kam von der Londoner Band 23 Skidoo, die auf ihrem Album "Urban Gamelan" einen spannenden Mix aus indonesischer Folklore und Industrial-Sounds präsentierten. Die meistverkaufte Single wurde von den March Violets aus Leeds geliefert, während The Smiths bei John Peel schon einmal einen zukünftigen Nummer-1-Hit präsentierten: "How Soon Is Now" wurde erst im Februar 1985 als Single veröffentlicht.